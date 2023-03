Spezia-Inter, Semplici in conferenza stampa: “In campo per fare una grande gara” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Leonardo Semplici in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Inter Giornata di anti-vigilia per lo Spezia di Leonardo Semplici che venerdì ospiterà l’Inter allo stadio Picco nella ventiseiesima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei bianchi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. “La prestazione del secondo tempo contro il Verona mi è piaciuta, i ragazzi hanno messo in campo quella mentalità che vorrei trasmettere alla squadra: di volere fare la gara e che prova, attraverso il palleggio, a creare occasioni da gol. Con il gruppo in questi pochi giorni abbiamo parlato di questo aspetto in ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Leonardoinalla vigilia diGiornata di anti-vigilia per lodi Leonardoche venerdì ospiterà l’allo stadio Picco nella ventiseiesima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei bianchi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. “La prestazione del secondo tempo contro il Verona mi è piaciuta, i ragazzi hanno messo inquella mentalità che vorrei trasmettere alla squadra: di volerelae che prova, attraverso il palleggio, a creare occasioni da gol. Con il gruppo in questi pochi giorni abbiamo parlato di questo aspetto in ...

