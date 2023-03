Spezia-Inter | ragazzi di Semplici al lavoro | seduta divisa in 3 parti!

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Lodi(vedi conferenza stampa) si prepara alla sfida contro l’, prevista venerdì 10 marzo. I liguri hanno svolto unatecnico-tatticain più parti GLI AVVERSARI ?si avvicina. È già antivigilia del match del Picco, con i nerazzurri pronti a difendere il secondo posto per poi proiettarsi alla sfida di Champions League contro il Porto. Idi Leonardohanno svolto unatecnico-tattica,su più fronti. In campo svolte esercitazioni tecniche, sviluppi offensivi e partitelle a ranghi contrapposti. Domani la rifinitura.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dal match, in programma venerdì alle 20.45, tra il suoe l'di Inzaghi . La partita contro la seconda in classifica potrebbe essere un'occasione per ottenere ottimi punti in vista della corsa salvezza: 'Devi fare una grande gara per strappare ...Commenta per primo Il tecnico delloLeonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara di campionato contro l': 'Ripresa col Verona buon segnale Me lo auguro, il secondo tempo mi è piaciuto e i ...... Fiorentina ,e Torino), hanno perso di misura il big match con la Roma . Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbero secondi a pari merito con l'; invece occupano la ...

Spezia-Inter: Al via la vendita da lunedì 6 marzo Spezia Calcio Sito Ufficiale

MILANO - Un po' per la cabala, un po' perché Simone Inzaghi è da sempre convinto che sia fondamentale ruotare gli uomini quando si gioca ogni tre giorni. Per questo motivo, Lautaro Martinez è serio ca ...