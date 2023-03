“Speranza ordinava all’Iss di spaventare gli italiani”: dall’inchiesta di Bergamo nuove rivelazioni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Anche se non porteranno a chissà quale clamorosa verità giudiziaria, le carte della Procura di Bergamo svelano con chiarezza i rapporti tra il ministro della Salute, Roberto Speranza e l’Iss, l’organo che doveva indirizzare, ma che veniva indirizzato dal governo. Ne dà notizia in esclusiva il quotidiano La Verità, che oggi in esclusiva pubblica le conversazioni nel pieno della pandemia. LEGGI ANCHE Covid, il procuratore di Bergamo Chiappani: ci sono stati errori, dinanzi a quei morti non potevamo archiviare Covid, la Procura di Bergamo indaga per epidemia colposa Conte, Speranza, Fontana e Brusaferro Brusferro, presidente Iss e super esperto del Cts, chiede a Speranza cosa dire «Il 6 aprile del 2020 il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, e il ministro Roberto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Anche se non porteranno a chissà quale clamorosa verità giudiziaria, le carte della Procura disvelano con chiarezza i rapporti tra il ministro della Salute, Robertoe l’Iss, l’organo che doveva indirizzare, ma che veniva indirizzato dal governo. Ne dà notizia in esclusiva il quotidiano La Verità, che oggi in esclusiva pubblica le conversazioni nel pieno della pandemia. LEGGI ANCHE Covid, il procuratore diChiappani: ci sono stati errori, dinanzi a quei morti non potevamo archiviare Covid, la Procura diindaga per epidemia colposa Conte,, Fontana e Brusaferro Brusferro, presidente Iss e super esperto del Cts, chiede acosa dire «Il 6 aprile del 2020 il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, e il ministro Roberto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : “Speranza ordinava all’Iss di spaventare gli italiani”: dall’inchiesta di Bergamo nuove rivelazioni… - Namarti9 : RT @Gra_Gass: #LaVerità pubblica le chat del Ministro #Speranza con Brusaferro:”Lo dice la scienza', in realtà, era 'lo dice Speranza”, che… - MarcoCaptain75 : RT @Gra_Gass: #LaVerità pubblica le chat del Ministro #Speranza con Brusaferro:”Lo dice la scienza', in realtà, era 'lo dice Speranza”, che… - Gra_Gass : #LaVerità pubblica le chat del Ministro #Speranza con Brusaferro:”Lo dice la scienza', in realtà, era 'lo dice Sper… - LambertiRenato : @pbecchi E Fontanta e Gallera li santifichiamo? Mi ricordo chiaramente che tutti e due hanno per settimane impedito… -