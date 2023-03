Speranza, Grillo e Lorenzin sono indagati per la gestione della pandemia (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'ex ministro della Salute Roberto Speranza e i suoi predecessori, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin, sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid portata avanti a Begamo. Il fascicolo è stato trasmesso a Roma, per competenza territoriale, e secondo l'accusa i tre ex ministri sarebbero "i responsabili dell’omessa istituzione o rinnovo del Comitato nazionale per la pandemia". Gli indagati dalla procura della Capitale sono in tutto 11 e negli atti - che sarebbero stato trasmessi già lo scorso novembre -, oltre ai responsabili del dicastero della Sanità, compaiono altri nomi noti. Tra questi, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, con l'ipotesi di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'ex ministroSalute Robertoe i suoi predecessori, Giuliae Beatricenell'ambito dell'inchiesta sulladell'emergenza Covid portata avanti a Begamo. Il fascicolo è stato trasmesso a Roma, per competenza territoriale, e secondo l'accusa i tre ex ministri sarebbero "i responsabili dell’omessa istituzione o rinnovo del Comitato nazionale per la". Glidalla procuraCapitalein tutto 11 e negli atti - che sarebbero stato trasmessi già lo scorso novembre -, oltre ai responsabili del dicasteroSanità, compaiono altri nomi noti. Tra questi, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, con l'ipotesi di ...

