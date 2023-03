Speranza, Grillo e Lorenzin indagati per la gestione Covid (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Il ministro della Salute Roberto Speranza e i suoi predecessori Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin sono indagati per omissione in atti d'ufficio in uno stralcio romano dell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid nella provincia più colpita dal virus. Lo apprende l'AGI. In particolare, sono indicati come "responsabili dell''omessa istituzione, rinnovo del Comitato Nazionale per la pandemia". Il trasferimento a Roma è motivato dalla competenza territoriale. La posizione di 13 indagati è stata trasmessa nel novembre scorso dalla Procura di Bergamo a quella di Roma per competenza territoriale nell'ambito dell'indagine sulla gestione delle prime fasi della pandemia. Oltre agli ex ministri Speranza, ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Il ministro della Salute Robertoe i suoi predecessori Giuliae Beatricesonoper omissione in atti d'ufficio in uno stralcio romano dell'inchiesta della Procura di Bergamo sulladelnella provincia più colpita dal virus. Lo apprende l'AGI. In particolare, sono indicati come "responsabili dell''omessa istituzione, rinnovo del Comitato Nazionale per la pandemia". Il trasferimento a Roma è motivato dalla competenza territoriale. La posizione di 13è stata trasmessa nel novembre scorso dalla Procura di Bergamo a quella di Roma per competenza territoriale nell'ambito dell'indagine sulladelle prime fasi della pandemia. Oltre agli ex ministri, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : L'ex ministro della Salute Roberto #Speranza e i suoi predecessori Giulia #Grillo e Beatrice #Lorenzin sono indagat… - beppe_grillo : Qui si nega la disperazione del profugo, la sofferenza di una vita tra sangue e miseria, la spinta dolorosa a lasci… - Giorgio87363972 : RT @Giorgio87363972: Allora, facciamo felici qualcuno: LORENZIN, SPERANZA, GIULIA GRILLO, INDAGATI DALLA PROCURA DI ROMA PER OMISSIONI ATTI… - marco07808096 : RT @Libero_official: 'Piano pandemico non aggiornato'. #Speranza, #Grillo e #Lorenzin indagati per omissione in atti d’ufficio in uno stral… - QdSit : Inchiesta Covid, ex ministri nel mirino: tra gli indagati anche Giulia Grillo -