Sparatoria in strada | un morto a Rebibbia

(Di mercoledì 8 marzo 2023)con ilin via Francesco Selmi. Un uomo, di origine romene, è stato ucciso mentre camminava su un marciapiede tra Casal de' Pazzi e. Sul posto i carabinieri che hanno già transennato l'area e indagano sul caso. Il giovane, di circa 30 anni, èprima dell'arrivo dei soccorsi chiamati dai residenti. Secondo una prima ricostruzione gli spari sarebbero partiti da una moto arrivata alle spalle della vittima: a bordo due uomini, a far partire i colpi il passeggero. Il ragazzo è caduto sul marciapiede. L'ipotesi è quella del regolamento di conti nel mondo della droga: la vittima aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio.

Omicidio a Roma, dove ancora una volta si torna a sparare. È successo poco fa, intorno alle ore 20:15, nel IV Municipio, in via Va Selmi, in zona Casal De Pazzi, tra San Basilio e Rebibbia. Spari a Ro ...VICENZA - Un uomo è sato ferito alla schiena da un colpo di pistola sparato da uno sconosciuto che poi è fuggito. È accaduto oggi, 8 marzo, in una strada di Lonigo, ...