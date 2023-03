Spalletti ha trascorso il compleanno sul campo, con giocatori e dipendenti del Napoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ieri l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha compiuto 64 anni. Il Corriere del Mezzogiorno scrive di un festeggiamento sobrio da parte del tecnico, soprattutto, vissuto in campo, a Castel Volturno, con giocatori e dipendenti del Napoli. “Un compleanno trascorso a Castel Volturno, con il desiderio di godersi la ricorrenza in un ambiente che sente suo, in cui si trova bene ma anche il pensiero al lavoro”. “Spalletti ha vissuto il suo sessantaquattresimo compleanno sul campo, facendo allenamento e festeggiando con lasquadra, tra gli auguri e qualche dolce assaggiato insieme, come per esempio la torta con i dipendenti del centro sportivo di Castel Volturno”. “Al centro sportivo di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ieri l’allenatore del, Luciano, ha compiuto 64 anni. Il Corriere del Mezzogiorno scrive di un festeggiamento sobrio da parte del tecnico, soprattutto, vissuto in, a Castel Volturno, condel. “Una Castel Volturno, con il desiderio di godersi la ricorrenza in un ambiente che sente suo, in cui si trova bene ma anche il pensiero al lavoro”. “ha vissuto il suo sessantaquattresimosul, facendo allenamento e festeggiando con lasquadra, tra gli auguri e qualche dolce assaggiato insieme, come per esempio la torta con idel centro sportivo di Castel Volturno”. “Al centro sportivo di ...

