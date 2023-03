Spagna | bambina di 11 anni minacciata con un coltello e stuprata nei bagni di un centro commerciale

Leggi su tpi

(Di mercoledì 8 marzo 2023)con un, trascinata in bagno e violentata dal branco: vittima unadi 11in undi Badalona, alle porte di Barcellona, in. Diversi media spagnoli, tra i quali la tv pubblica, riportano la vicenda e l’inizio delle indagini da parte della polizia catalana. Cinque minorenni – si apprende – sono stati identificati come possibili autori dell’aggressione sessuale, che sarebbe avvenuta lo scorso novembre. Di questi uno è stato arrestato e portato in undi detenzione minorile, uno è stato fermato e poi rilasciato in libertà vigilata, mentre tre hanno meno di 14e quindi non sono punibili. Non si esclude, al momento, il possibile coinvolgimento di ...