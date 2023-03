‘Sottopelle’ e ‘Fiaba di Cenere’ al Book Pride di Milano

Leggi su funweek

(Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione della fieradi, domenica 12 marzo alle ore 16:30 nel panel Dal web comics alla carta – in sala Tokyo – Caterina Bonomelli presenta Sottopelle, la serie a fumetti urban fantasy dalle sfumature thriller nata sulla piattaforma di webcomics TacoToon e pubblicata in cartaceo da Edizioni BD. Con Caterina Bonomelli racconta la propria opera all’interno dello stesso panel anche Simone Pace, autore della graphic novel dal forte significato simbolico Fiaba di Cenere. Nella Fiaba, l’esercito del fuoco avanza e distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino, lasciandosi alle spalle solo morte e cenere. Un triste destino toccato anche a Marlo e Marfisa, fratello e sorella sopravvissuti alla distruzione della loro città d’origine, in fuga dalle fiamme della guerra che stanno consumando ogni cosa. Eppure, le ...