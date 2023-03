Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. – (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze Italiane della Sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la Sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. – (Adnkronos) - Ild'della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenzene della. Dopo Torino, Messina e Savona, laè avenerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà ladella filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione all'incontro disarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è ...

