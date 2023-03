Sospensione idrica ad Arpaia: quando e dove mancherà l’acqua (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di lavori straordinari sulla rete idrica del Comune di Arpaia, sarà costretta a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09:00 alle ore 15:00 di lunedì 13 marzo 2023, nelle seguenti zone: Via Sant’Angelo, Via Forche Caudine, Vico Principe della Riccia, Via Municipio, Via Alfonso Ghevara, Via Corte dei Cavalieri, Piazza del Popolo, Via Sannitica, Via delle Grazie (da incrocio Via Roma ad incrocio Via Aia dei Pazzi compresi plesso scolastico e sede Municipio). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di lavori straordinari sulla retedel Comune di, sarà costretta a sospendere l’erogazionedalle ore 09:00 alle ore 15:00 di lunedì 13 marzo 2023, nelle seguenti zone: Via Sant’Angelo, Via Forche Caudine, Vico Principe della Riccia, Via Municipio, Via Alfonso Ghevara, Via Corte dei Cavalieri, Piazza del Popolo, Via Sannitica, Via delle Grazie (da incrocio Via Roma ad incrocio Via Aia dei Pazzi compresi plesso scolastico e sede Municipio). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

