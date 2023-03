Sorpresa: ora l’Ucraina vuole le bombe “sporche” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo l’invio di un nuovo pacchetto di armi, dal valore di 400 milioni di dollari, non si ferma il sostegno americano al governo di Kiev. Questa volta, però, le richieste arrivano direttamente dall’Ucraina, e non riguardano i tanto agognati jet o droni occidentali, ma addirittura l’MK-20, un tipo di bomba a grappolo già utilizzata dai russi sul campo di battaglia. Questo in aggiunta ai proiettili a grappolo di artiglieria da 155 mm, già richiesti nei giorni scorsi all’alleato atlantico. Eppure, le bombe a grappolo sono vietate da oltre 120 Paesi, e fu la stessa Mosca a finire sul banco degli imputati per il loro utilizzo già a partire dalla prima parte del conflitto. Nella fattispecie, l’MK-20 richiesto sarebbe in grado di rilasciare più di 240 submunizioni simili a freccette o bombette. Secondo i vertici di Kiev, la fornitura sarebbe ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo l’invio di un nuovo pacchetto di armi, dal valore di 400 milioni di dollari, non si ferma il sostegno americano al governo di Kiev. Questa volta, però, le richieste arrivano direttamente dal, e non riguardano i tanto agognati jet o droni occidentali, ma addirittura l’MK-20, un tipo di bomba a grappolo già utilizzata dai russi sul campo di battaglia. Questo in aggiunta ai proiettili a grappolo di artiglieria da 155 mm, già richiesti nei giorni scorsi all’alleato atlantico. Eppure, lea grappolo sono vietate da oltre 120 Paesi, e fu la stessa Mosca a finire sul banco degli imputati per il loro utilizzo già a partire dalla prima parte del conflitto. Nella fattispecie, l’MK-20 richiesto sarebbe in grado di rilasciare più di 240 submunizioni simili a freccette otte. Secondo i vertici di Kiev, la fornitura sarebbe ...

