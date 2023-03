(Di mercoledì 8 marzo 2023) Prende il nome di IMX611 il nuovodiSPAD perprogettato da, in grado di garantire una misurazione adprecisione della distanza di un oggetto nello spazio, anche con pochissima luce....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Il nuovo sensore aumenterà la precisione nelle applicazioni di realtà aumentata e di fotografia computazionale su s… - LeclercInterN1 : @xbox_series E sony annuncia la sua partecipazione alla sagra della porchetta! ?????? - fainformazione : Sony annuncia le novità delle smart TV premium del 2023 presentate a Londra Nel corso di un evento nella City, il… - fainfoscienza : Sony annuncia le novità delle smart TV premium del 2023 presentate a Londra Nel corso di un evento nella City, il… - AmePhenix : #Sony annuncia le novità delle smart TV premium del #2023 presentate a Londra -

... il cantautore milaneseoggi le prime date del suo Biagio Antonacci Estate 2023 che ... "Sognami" (pubblicato su etichetta Iris/Epic Records/Music Italia) il successo del 2007 ora ...... il cantautore milaneseoggi le prime date del suo 'Biagio Antonacci Estate 2023' che ... 'SOGNAMI' (pubblicato su etichetta Iris/Epic Records/Music Italia) il successo del 2007 ora ...... che potete vedere qui sopra, Netflixanche la data d'uscita, prevista per il prossimo 17 marzo. La serie di animazione per adulti Netflix sarà composta da dieci episodi e prodotta da...

Sony annuncia il sensore di profondità per smartphone con la più alta efficienza del mercato DDay.it

Quando verranno annunciati i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di aprile 2023 per gli abbonati PS Plus Essentials Ecco la data.Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...