Sondaggio, 57% italiani taglia superfluo ma non rinuncia a spese per cure (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Circa la metà degli italiani (49%) dice che il caro prezzi sta influenzando fortemente le sue scelte di vita, la maggioranza (57%) non intende però ridurre le spese per la salute, e il 15% vuole addirittura aumentarle. Nonostante questi propositi, oltre la metà (54%) non ha effettuato alcun esame di prevenzione e screening nell'ultimo anno. Sono alcuni dati che emergono dall'ultimo Sondaggio realizzato da UniSalute. Nell'ultimo anno l'inflazione ha eroso in maniera significativa i risparmi e il potere di acquisto delle persone. E se in molti hanno provato a rimediare tagliando il superfluo o adottando buone abitudini antispreco, c'è il rischio che anche spese importanti – come quelle per la salute appunto – subiscano l'impatto negativo del caro prezzi. È quello che sta ...

