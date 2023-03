Sondaggi politici Swg | per il 52% la strage di Cutro è colpa delle eccessive aperture o dei migranti stessi

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Per la maggioranza si deve collaborare con i Paesi di origine per impedire le partenze La morte di decine di immigrati sulle coste calabresi dopo un naufragio ha occupato il dibattito politico, che sul tema dell’immigrazione era già caldo. Cosa ne pensano gli italiani? Secondo idi Swg questi sembrano condividere l’idea che per evitare i morti l’unica soluzione sia non partire. Il 39%, che diventa 62% tra chi vota centrodestra, crede che ladellasia da imputare alleche spingono ia mettersi in viaggio. A questi si aggiunge il 13% che ritiene che la responsabilità sia deiche hanno sottovalutato i pericoli del viaggio. In particolare anche in ...