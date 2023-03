Sondaggi Emg: effetto Schlein già finito per il Pd (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sembrerebbe essersi già sgonfiato l’effetto Schlein per il Partito Democratico. Almeno leggendo i dati delle intenzioni di voto registrate da Emg per Agorà su Rai3 e andate in onda il 6 marzo. La rilevazione vede i dem in flessione di mezzo punto al 18,1%. Il Pd si può però consolare perché a perdere consensi sono anche Fratelli d’Italia (-0,4%) e Movimento 5 Stelle (-0,4%): le due forze politiche scendono rispettivamente al 27,3% e al 16,2%. Al contrario, Lega e Forza Italia guadagnano voti: entrambi crescono dello 0,4% attestandosi al 9,8% e all’8,2%. In calo le quotazioni del Terzo Polo: Azione e Italia Viva lasciano per strada lo 0,2% (6,8%). Tiene l’alleanza Sinistra Italiana e Verdi che passa dal 3,2% al 3,4% mentre +Europa va sotto la soglia di sbarramento del 3%. Chiudono Italexit (2,3%), Noi Moderati (1,5%) e Unione Popolare (1,4%). La ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sembrerebbe essersi già sgonfiato l’per il Partito Democratico. Almeno leggendo i dati delle intenzioni di voto registrate da Emg per Agorà su Rai3 e andate in onda il 6 marzo. La rilevazione vede i dem in flessione di mezzo punto al 18,1%. Il Pd si può però consolare perché a perdere consensi sono anche Fratelli d’Italia (-0,4%) e Movimento 5 Stelle (-0,4%): le due forze politiche scendono rispettivamente al 27,3% e al 16,2%. Al contrario, Lega e Forza Italia guadagnano voti: entrambi crescono dello 0,4% attestandosi al 9,8% e all’8,2%. In calo le quotazioni del Terzo Polo: Azione e Italia Viva lasciano per strada lo 0,2% (6,8%). Tiene l’alleanza Sinistra Italiana e Verdi che passa dal 3,2% al 3,4% mentre +Europa va sotto la soglia di sbarramento del 3%. Chiudono Italexit (2,3%), Noi Moderati (1,5%) e Unione Popolare (1,4%). La ...

