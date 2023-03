Sondaggi | effetto Schlein | il PD guadagna 3 punti in una settimana

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Fratelli d’Italia nettamente primo anche negli ultimima il partito è fermo e non avanza. Il PD della nuova segretaria Ellyinvece decolla. E in unasupera il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, che appare politicamente ingessato. Salgono Terzo Polo, FI e Lega, male i Verdi e Più Europa. Questo il quadro delineato da Swg per il Tg La7. La segretaria del Pd, Elly. Foto Ansa/Maurizio BrambattiIl partito della premier Giorgia Meloni è stabile al 30,7% dei consensi nei. Alle spalle di Fratelli d’Italia, sale il Partito Democratico che dopo le primarie dello scorso 26 febbraio passa dal 16,4% al 19%ndo quasi 3in 7 giorni. L’si fa sentire subito nei ...

Sondaggi politici, è effetto Schlein: vola il Pd, svuotati M5s e sinistra Money.it

Eletta anche con i voti dei 5 Stelle. Nei sondaggi supera i 5 Stelle. E dall'Altrove il Garante dei 5 Stelle la benedice: "Lei va benissimo, sono le ...