Solo se sei veramente attento riesci a rintracciare la medusa tra le buste di plastica (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una medusa si è persa tra una valanga di buste di plastica: riuscirai a trovarla? Hai Solo 10 secondi! Gli oceani coprono i tre quarti della superficie terrestre, e il loro ruolo è fondamentale per la vita e la regolazione del clima. Non ce ne stiamo prendendo cura abbastanza: almeno 11 milioni di tonnellate di plastica vengono gettate nei nostri rifiuti ogni anno, con conseguenze devastanti per l'ambiente ma anche per la nostra stessa salute. In una marea di buste di plastica si nasconde una medusa – ilovetrading.itLa maggior parte dei rifiuti scartati in mare consistono in plastica, e in alcune parti del mondo il problema è talmente grave da aver creato delle vere e proprie isole di rifiuti. La plastica è ...

