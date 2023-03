Soldi in cambio di voti a Petrosino, arrestato un consigliere comunale (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Petrosino, comune della provincia di Trapani, i Carabinieri hanno arrestato un pregiudicato e un consigliere comunale (rispettivamente in carcere e agli arresti domiciliari) gravemente indiziati per scambio elettorale politico-mafioso. I Carabinieri di Trapani hanno arrestato, per scambio elettorale politico-mafioso, un pregiudicato e un consigliere comunale di Petrosino I due arresti sono stati ordinati dal Gip di Palermo, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. L’indagine è collegata alla cattura dell’ex latitante Matteo Messina Denaro, e all’operazione Hesperia che il 6 settembre scorso aveva già portato all’arresto di 35 persone indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) A, comune della provincia di Trapani, i Carabinieri hannoun pregiudicato e un(rispettivamente in carcere e agli arresti domiciliari) gravemente indiziati per selettorale politico-mafioso. I Carabinieri di Trapani hanno, per selettorale politico-mafioso, un pregiudicato e undiI due arresti sono stati ordinati dal Gip di Palermo, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. L’indagine è collegata alla cattura dell’ex latitante Matteo Messina Denaro, e all’operazione Hesperia che il 6 settembre scorso aveva già portato all’arresto di 35 persone indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, ...

