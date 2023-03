Sold out curva Nord (Di mercoledì 8 marzo 2023) CITTADELLA – PALERMO dell’ 11/03/2023 ore 14.00 L’A.S. Cittadella comunica che sono esauriti i biglietti per la curva Nord ospiti del Tombolato. La società mette a disposizione dei tifosi rosanero altri 323 tagliandi in TRIBUNA SCOPERTA OVEST lato Nord, in vendita dalle 19.00 di oggi martedì 7/03. Il circuito di riferimento è TICKETONE, chiusura vendite venerdì 10/03 alle ore 19.00. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) CITTADELLA – PALERMO dell’ 11/03/2023 ore 14.00 L’A.S. Cittadella comunica che sono esauriti i biglietti per laospiti del Tombolato. La società mette a disposizione dei tifosi rosanero altri 323 tagliandi in TRIBUNA SCOPERTA OVEST lato, in vendita dalle 19.00 di oggi martedì 7/03. Il circuito di riferimento è TICKETONE, chiusura vendite venerdì 10/03 alle ore 19.00. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

