"Smonto tutto". Serena Bortone sbotta, caos in diretta (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Io adesso Smonto tutto": Serena Bortone si è lasciata andare a un piccolo sfogo durante la sua trasmissione, Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1. Quella andata in onda questo pomeriggio, infatti, è stata una puntata piuttosto movimentata. Tanto che a un certo punto la conduttrice ha perso la pazienza ed è sbottata rischiando persino di cadere dopo essere inciampata. I primi ospiti della puntata sono stati i Cugini di Campagna, arrivati con i loro iconici vestiti. Peccato però che tali vestiti siano stati posizionati lontano sia dalla Bortone che dalla band. Per questo la conduttrice, fintamente infastidita, è andata a prenderli: "Li porto io perché se non si fanno le cose come dico poi… Non capisco perché me li avete allontanati". La presentatrice, insomma, ha ...

