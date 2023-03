Smog e solitudine | effetto metropoli su disturbi affettivi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – La, lo stress quotidiano, la mancanza di sonno, lo: c’è unche pesa sui. E, ancora una volta, sono in particolare le donne – e le adolescenti – a finire nel mirino. Nelle grandi città, nei loro sobborghi sempre svegli, abitati da milioni di persone, percorsi da macchine a tutte le ore, “l’eco dell’era dell’imprevedibilità”, dominata da eventi come la pandemia e la guerra in corso a poche ore di volo dall’Italia, si fa più forte. Lo raccontano per esempio, in una delle regioni – la Lombardia – colpite per prime e più duramente da Covid, i numeri di Milano, riferisce all’Adnkronos Salute Claudio Mencacci, co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf) e direttore emerito di Psichiatria al ...