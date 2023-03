Slitta alla Camera voto componenti vertici magistrature speciali (Di mercoledì 8 marzo 2023) La votazione per l'elezione dei componenti dei Consigli di presidenza della Giustizia Amministrativa, della Corte e dei Conti e della Giustizia Tributaria "Slitta ad una prossima seduta": lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) La votazione per l'elezione deidei Consigli di presidenza della Giustizia Amministrativa, della Corte e dei Conti e della Giustizia Tributaria "ad una prossima seduta": lo ha ...

Slitta alla Camera voto componenti vertici magistrature speciali La votazione per l'elezione dei componenti dei Consigli di presidenza della Giustizia Amministrativa, della Corte e dei Conti e della Giustizia Tributaria "slitta ad una prossima seduta": lo ha annunciato nell'Aula della Camera la vicepresidente Anna Ascani. Gli interventi precedenti dei capigruppo di Fdi e Pd, Tommaso Foti e Debora Serracchiani, hanno ...

Nuovo centro di Neuropsichiatria infantile a Monopoli, la partenza del cantiere slitta a maggio Slitta ancora l'inizio dei lavori per il nuovo centro di Neuropsichiatria a Monopoli. 'A seguito ...dichiarato Amati - ma non possiamo fare altrimenti se l'intento è quello di restituire efficienza alla ...

Trasporti locali, la milanese Atm in corsa per la metrò di Salonicco Ma a Milano la gara slitta ancora Atm può partecipare alle gare all'estero per il fatto che a ... Tradotto: se nessun altro si presenta alla gara, tanto vale mantenere lo status ...

Slitta di tre mesi l'udienza per l'indennizzo di Stefano Binda «Sarei profondamente sconfortato se da giugno si arrivasse a settembre e da settembre magari a gennaio. No, meglio non dire nulla, e aspettare». Stefano Binda è amareggiato per la notizia giunta pochi ...