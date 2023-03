Sky Sport Tennis | Masters 1000 | Torneo Indian Wells 8 - 19 Marzo 2023

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Mercoledì 8, con ildiparte anche su Sky e in streaming su NOW la nuova stagione del “” di, il circuito maschile ATP che vede impegnati tutti più fortiti del mondo, che culminerà a novembre con le Nitto ATP Finals di Torino.Il, denominato, BNP Paribas Open, avrà in Skyil canale di riferimento, anche con uno “Studio” che anticiperà ogni inizio di singola giornata.Telecronache curate da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? RIPARTE LA FORMULA 1: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ?? F1 in Bahrain: weekend da vivere interamente LI… - ZZiliani : @florabarral Mi fa piacere perché, spersonalizzando il discorso, era come chiedere a Sky Sport meno maleducazione e… - SkySportF1 : ?????????? ?????? ???????????????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????? Terzo un grande Fernando Alonso I risultati ? - sportli26181512 : Benfica-Bruges 5-1: video, gol e highlights: Partita spettacolare del Benfica, che dopo il 2-0 dell'andata in Belgi… - sportli26181512 : Champions League, le squadre qualificate ai quarti: Benfica e Chelsea sono le prime due squadre qualificate ai quar… -

La partita della Roma è disponibile a partire dalle 18.45 per gli abbonatisui canaliUno,4K e(numero 252). Stessi canali della Juventus ma con calcio d'inizio ...Tornano i grandi della racchetta in California: in diretta da mercoledì 8 a domenica 19 marzo.Tennis canale di riferimento, live anche in streaming su NOW Mercoledì 8 marzo, con il torneo di I ndian Wells parte anche sue in streaming su NOW la nuova stagione del "Masters 1000" ...Allenatore: Hoefkens Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro sarà trasmesso in diretta suFootball e(canale 251 satellite); in streaming, per i soli abbonati, su ...

ATP Indian Wells su SKY Sport/NOW: via alla stagione dei Masters 1000 Ubitennis

La squadra di Potter ribalta la sconfitta per 1-0 subita all'andata e si qualifica per i quarti di finale di Champions. Il Chelsea parte forte: Havertz colpisce il palo e poi si vede annullare un gol ...I biancocelesti si preparano per i quarti di finale di Europa League in programma giovedì: il... I biancocelesti riprenderanno ad allenarsi a Pasquetta, ma per l'Europa League ci sono buone... Tutto f ...