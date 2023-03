Skriniar non ancora al meglio, rischia altra indisponibilità con l’Inter – SM (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milan Skriniar rischia di saltare la terza sfida consecutiva dopo Bologna e Lecce. Il difensore slovacco, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è ancora lontano dalla migliore condizione e rischia di saltare anche la sfida contro lo Spezia. ancora INDISPONIBILE – Prosegue il lavoro dell’Inter in vista della sfida contro lo Spezia in programma venerdì 10 marzo, dove Simone Inzaghi rischia di non recuperare proprio tutti i giocatori infortunati. Non ci sarà difatti Milan Skriniar, che ha saltato le ultime due partite di campionato causa lombalgia. La speranza è di averlo contro il Porto anche se il recupero appare delicato. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milandi saltare la terza sfida consecutiva dopo Bologna e Lecce. Il difensore slovacco, secondo quanto riportato da Sportmediaset, èlontano dalla migliore condizione edi saltare anche la sfida contro lo Spezia.INDISPONIBILE – Prosegue il lavoro delin vista della sfida contro lo Spezia in programma venerdì 10 marzo, dove Simone Inzaghidi non recuperare proprio tutti i giocatori infortunati. Non ci sarà difatti Milan, che ha saltato le ultime due partite di campionato causa lombalgia. La speranza è di averlo contro il Porto anche se il recupero appare delicato. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Skriniar non ancora al meglio, rischia altra indisponibilità con l'Inter - SM - - __carmelog__ : RT @90ordnasselA: “Skriniar avverte di nuovo fastidio alla schiena e non è ancora riuscito ad allenarsi. È in dubbio il suo recupero per la… - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “Skriniar avverte di nuovo fastidio alla schiena e non è ancora riuscito ad allenarsi. È in dubbio il suo recupero per la… - ilfumalu : Ma non che è la squadra che preferisce giocare senza Skriniar ma i motivi noti e non viceversa? #testaalpsg - Ecatetriformis : RT @Matador1337: Non sarà Icardi col ginocchio ma non ci siamo nemmeno così lontani. Il 2023 di #Skriniar è inquietante. -