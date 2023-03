Siviglia, per l'attacco si guarda in Olanda (Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il Siviglia è interessato a Santiago Giménez, attaccante del Feyenoord. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, ilè interessato a Santiago Giménez, attaccante del Feyenoord.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ??? 'Sto soffrendo più di quanto augurerei...' ?? #Monchi e la frase shock ???? Momento particolarmente complicato a… - d_arco75 : @sandro_rosco @creador1996 @Debunker71 Forse il Siviglia nel 18/19, ma perchè ci arrivammo incerottatissimi. Per il… - il_Conte78 : @VodkaAlNapalm Berlino Siviglia Edimburgo Lisbona Madrid Belfast....per mie esperienze - sportli26181512 : #Monchi e la frase shock: 'Sto soffrendo più di quanto augurerei...': Momento particolarmente complicato a… - Mc8juve : Per me, vedo che il titolo di campioni d'Europa andrà a uno di questi tre: Bayern Monaco 17% ?? Manchester City 3… -