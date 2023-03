Sindaco Treviso scrive a ministri | ‘azione comune contro disagio giovanile e tendenze social’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – C’è “l’esigenza di un’azione, strutturata e incisiva volta ad aiutare i nostri ragazzi a superare la situazione di disorientamento, insofferenza eche stanno vivendo in questo momento storico”. Lo afferma Mario Conte,di, in una lettera aidel Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone, dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, della Cultura Gennaro Sangiuliano, della Salute Orazio Schillaci, dello Sport Andrea Abodi, della Famiglia Eugenia Maria Roccella e delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, lanciando un appello “alla condivisione di tutte quelle proposte utili a dar vita a riforme organiche che finalmente diano ai nostri ragazzi gli strumenti migliori per crescere e ...