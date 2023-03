Sindaco del vercellese propone corsi di autodifesa contro gli anarchici (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Sindaco del Comune di Quarona, in provincia di Vercelli, Francesco Pietrasanta, ha proposto alla sua cittadinanza dai 16 a 65 anni un corso gratuito di autodifesa contro pericoli come quello di un attacco anarchico, dopo quanto visto alla manifestazione di Torino di sabato scorso. Come lui stesso spiega: “La miglior difesa contro squadristi, anarchici e delinquenti sono gli schiaffi educativi, non le manifestazioni”.Si tratta di quattro lezioni su tecniche di difesa attive e passive, prevenzione e consapevolezza, nella palestra delle scuole elementari, in collaborazione con un’associazione di Borgosesia.L’idea, spiegano dal municipio valsesiano, nasce dopo i fatti delinquenziali di Firenze e dopo la manifestazione di Torino. “Si sente parlare di fascisti, anarchici e altro – spiega ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildel Comune di Quarona, in provincia di Vercelli, Francesco Pietrasanta, ha proposto alla sua cittadinanza dai 16 a 65 anni un corso gratuito dipericoli come quello di un attacco anarchico, dopo quanto visto alla manifestazione di Torino di sabato scorso. Come lui stesso spiega: “La miglior difesasquadristi,e delinquenti sono gli schiaffi educativi, non le manifestazioni”.Si tratta di quattro lezioni su tecniche di difesa attive e passive, prevenzione e consapevolezza, nella palestra delle scuole elementari, in collaborazione con un’associazione di Borgosesia.L’idea, spiegano dal municipio valsesiano, nasce dopo i fatti delinquenziali di Firenze e dopo la manifestazione di Torino. “Si sente parlare di fascisti,e altro – spiega ...

