Simona Ventura svela cosa ne pensa di Alfonso Signorini al Gf Vip, poi lancia un'idea per il futuro del reality (Di mercoledì 8 marzo 2023) Simona Ventura ha commentato la conduzione di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ed ha proposto un'idea sullo sviluppo del format. In una recente intervista rilasciata a TAG24, la conduttrice ha ammesso: Non saprei che dire sul Gf. Trovo Alfonso molto bravo, tra tutti i conduttori lui è riuscito a tirare delle dinamiche interne con pochissimo materiale umano. Non ha più gli ospiti di una volta con nomi altisonanti, per questo sta facendo un risultato straordinario. Il Gf è arrivato alla 23esima edizione, secondo me bisognerebbe dare il via a un cambiamento. Il futuro del reality, anche se fa schifo a tutti, potrebbe essere registrato sullo stile di Temptation Island con il montaggio a dare maggiore ritmo.

