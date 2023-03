Simona Ventura sul GF VIP 7: “Pochissimo materiale umano” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Questa edizione del Grande Fratello Vip è molto discussa fuori e dentro la Casa. Tra le censure di Berlusconi e i vari episodi non lusinghieri che hanno contraddistinto questi sei mesi, tanti dubbi circondano il reality show. Tra gli addetti ai lavori che si sono espressi in queste ore c’è anche Simona Ventura, storica conduttrice e grande amica di Alfonso Signorini. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 “Non ha piu? gli ospiti di una volta con nomi altisonanti” In quest’ultimo periodo si percepisce una certa stanchezza dei telespettatori rispetto al Grande Fratello. I numeri dell’anno scorso non si sono verificati in questa settima edizione e le polemiche stanno accompagnando ogni appuntamento. Per Simona Ventura la responsabilità non è di Alfonso Signorini, che invece ha fatto del suo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Questa edizione del Grande Fratello Vip è molto discussa fuori e dentro la Casa. Tra le censure di Berlusconi e i vari episodi non lusinghieri che hanno contraddistinto questi sei mesi, tanti dubbi circondano il reality show. Tra gli addetti ai lavori che si sono espressi in queste ore c’è anche, storica conduttrice e grande amica di Alfonso Signorini. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 “Non ha piu? gli ospiti di una volta con nomi altisonanti” In quest’ultimo periodo si percepisce una certa stanchezza dei telespettatori rispetto al Grande Fratello. I numeri dell’anno scorso non si sono verificati in questa settima edizione e le polemiche stanno accompagnando ogni appuntamento. Perla responsabilità non è di Alfonso Signorini, che invece ha fatto del suo ...

