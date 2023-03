Sicurezza e degrado | il Parlamento chiede una commissione d' inchiesta su Roma

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Quante volte riecheggia nell'aria in ambienti formali ma anche più colloquiali la frase: “è una città meravigliosa ma amministrata male”, o addirittura, “impossibile da governare”. Non può non incidere in questo l'estensione assai ampia della Capitale ma neanche si può rinunciare a priori a una gestione efficace che renda la città un po' più vivibile. E allora, con l'approvazione di entrambi gli schieramenti politici, destra e sinistra, è giunta inla proposta di istituire unaparlamentare d'sulle condizioni didelle grandi città e delle loro periferie. A riportare la notizia è ”La Repubblica” che ha spiegato come la stessa proposta sia stata già approvata all'unanimità nellaAffari costituzionali. A muoversi per primo, ...