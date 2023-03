Sicurezza ciclisti | al via esame proposta di legge in commissione

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Al via inTrasporti della Camera l'delladia prima firma del deputato Dem Mauro Berruto per introdurre l'obbligo della distanza pari a un metro e mezzo per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CD_trasporti : Dossier: Modifiche agli articoli 142, 148 e 149 del Codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclis… - FrontieraRieti : Il 18 marzo evento in piazza Vittorio Emanuele per un focus sulla sicurezza dei ciclisti e la riduzione del rischio… - rep_milano : Bici rovesciate sulla strada per proteggere i ciclisti, flash mob al ponte della Ghisolfa: 'Soluzioni rapide per la… - benzinazero : I just posted 'Come sorpassare i ciclisti in sicurezza: aspettare il momento giusto e cambiare corsia' on Reddit - benzinazero : @ramella_f @fiabonlus Resta da spiegare come mai, con il record europeo di automobili (eccetto Lussemburgo) e la pe… -

...della Camera l'esame della proposta di legge a prima firma del deputato Dem Mauro Berruto per introdurre l'obbligo della distanza pari a un metro e mezzo per le automobili che sorpassano i. ...Anche la questione di come si svilupperà il traffico misto costituito da pedoni,, veicoli ...all'efficienza dei test e delle validazioni delle funzioni IA rilevanti per la. Con la ...Poi, esaminerà la pdl per la modifica del Codice della strada in materia distradale dei. La Attività Produttive proseguirà il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine ...

Sportivi e ciclisti a scuola a Montelupo per parlare di sicurezza stradale gonews

Al via in commissione Trasporti della Camera l'esame della proposta di legge a prima firma del deputato Dem Mauro Berruto per introdurre l'obbligo della distanza pari a un metro e mezzo per le automob ...Gli esponenti dell’associazione “Il sellino spiritato“ si rivolgono ai consiglieri del Mezzabarba "Anche se avete il pass che vi autorizza lasciate libera quest’area pedonale".