Sicurezza ambientale Terra dei Fuochi: denunce e sanzioni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sicurezza ambientale in Terra dei Fuochi. A Sant'Anastasia e Somma Vesuviana controlli dei carabinieri e tre persone denunciate Sicurezza ambientale e controlli "Terra dei Fuochi". Un'operazione eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna che a Sant'Anastasia e a Somma Vesuviana. I militari hanno effettuato un servizio a largo raggio volto alla salvaguardia dell'ambiente. Sant'Anastasia Durante le operazioni – svolte insieme ai Carabinieri forestali – i militari hanno denunciato un meccanico che aveva depositato in un'area di sua proprietà a via Santa Chiara carcasse di auto. Erano presenti parti di motori, pneumatici ed altri rifiuti pericolosi. L'area di circa 5mila metri quadrati è stata sequestrata.

