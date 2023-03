Sicilia, a breve tavolo Blutec con forze sociali-enti locali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sul rilancio dello stabilimento ex Blutec di Termini Imerese (Palermo) e le relative procedure per il contratto di sviluppo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nel corso di un incontro con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha dichiarato che "a breve sarà convocato l'apposito tavolo con tutte le forze sociali e con gli enti locali".All'incontro, che si è tenuto presso la sede del ministero, ha partecipato anche l'assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo. "Nel corso della proficua riunione - spiega una nota congiunta del Mimit e della Regione Siciliana -, il ministro Urso ha assicurato al presidente Schifani che il ministero sta avviando a soluzione ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sul rilancio dello stabilimento exdi Termini Imerese (Palermo) e le relative procedure per il contratto di sviluppo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nel corso di un incontro con il presidente della Regionena Renato Schifani ha dichiarato che "asarà convocato l'appositocon tutte lee con gli".All'incontro, che si è tenuto presso la sede del ministero, ha partecipato anche l'assessore alle Attività produttive della Regionena Edy Tamajo. "Nel corso della proficua riunione - spiega una nota congiunta del Mimit e della Regionena -, il ministro Urso ha assicurato al presidente Schifani che il ministero sta avviando a soluzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Ospedale di Lentini, aperta area di Osservazione breve intensiva - - Misellla1 : @LaSignoraLupo Vado sia in Italia che all’estero. Purtroppo non sono mai uscita dall’Europa. Facendo le ferie in ag… - wltv6 : Mercoledì 8 marzo, presso la Libreria NeaPolis di Siracusa (v.le Teocrito 125), alle ore 17,30, si terrà un’iniziat… - wltv6 : Mercoledì 8 marzo, presso la Libreria NeaPolis di Siracusa (v.le Teocrito 125), alle ore 17,30, si terrà un’iniziat… - blogsicilia : #notizie #sicilia Cinquecentomila euro per i lavori al canale Papireto, 'Superati ultimi ostacoli, interventi a bre… -