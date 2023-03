Siccità, la cabina di regia e il modello Israele. Parla Fazzone (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il primo passo è l’istituzione di una cabina di regia, fortemente voluta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La crisi idrica – tra le più drastiche che hanno colpito il continente nella storia – è in cima alla lista delle priorità per questo governo. Allo studio, ora, ci sarebbe un piano straordinario per tentare da un lato di gestire la carenza di acqua e dall’altro orientare gli investimenti per governare il fenomeno. Nelle scorse settimane i ministri si sono riuniti per discutere del tema e l’orientamento pare sia quello di affidare a un commissario straordinario il coordinamento della cabina di regia. “La priorità deve essere quella di stilare un piano invasi cercando di trattenere le risorse idriche, oltre a impostare un ragionamento serio sul recupero delle acque reflue”. A dirlo è il presidente della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il primo passo è l’istituzione di unadi, fortemente voluta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La crisi idrica – tra le più drastiche che hanno colpito il continente nella storia – è in cima alla lista delle priorità per questo governo. Allo studio, ora, ci sarebbe un piano straordinario per tentare da un lato di gestire la carenza di acqua e dall’altro orientare gli investimenti per governare il fenomeno. Nelle scorse settimane i ministri si sono riuniti per discutere del tema e l’orientamento pare sia quello di affidare a un commissario straordinario il coordinamento delladi. “La priorità deve essere quella di stilare un piano invasi cercando di trattenere le risorse idriche, oltre a impostare un ragionamento serio sul recupero delle acque reflue”. A dirlo è il presidente della ...

