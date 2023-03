Siccità Fedagripesca Toscana | rischio alto sulla costa e soprattutto nel Grossetano

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 8 marzo 2023) “Ilin, siamo preoccupati per l’estate che ci aspetta. A febbraio praticamente non ci sono state piogge, a marzo ad ora molto poche: prevedo criticità lungo lanel. Ilè anche avere acque di scarso valore”. Lo ha detto Fabrizio Tistarelli, presidente diConfcooperativein riferimento ai dati del servizio del Servizio idrogeologico regionale (Sir) che evidenziano un deficit pluviometrico in. “La soluzione è creare invasi – dice Tistarelli – e in questo senso sta andando la Regione, promuovendo bandi per la loro progettazione e realizzazione. Gli invasi devono essere sempre di più, in modo da poter ...