Siamo state in un centro antiviolenza a Milano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Uno squillo scuote l’apparente attesa di ogni giorno. Lucia e Serena si scrutano per qualche secondo. Poi Serena si alza dal tavolo rotondo, prende il cellulare e si sposta nella piccola stanza d’ingresso adibita a ufficio e reception. Con Lucia rimaniamo come sospese mentre beviamo sorsi d’acqua quasi per buttare giù l’emozione del momento. Ogni potenziale telefonata è una storia di vita. E ogni storia di vita confessata qua dentro è una storia di abuso, di dolore, di esistenza da ricostruire. Leggi anche ›Bicocca: un corso contro la violenza di genere › I più giovani accusano gli adulti: «Sulla violenza di genere non ci ascoltate» ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PasqualeTotaro : RT @Rebeka80721106: “Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne” @DonatoMarinelli @Dida_ti @DavLu… - EnricoAntonio68 : RT @fuoridalcorotv: Bentornati a una nuova puntata di #Fuoridalcoro Ci state seguendo? Siamo in onda su #Rete4 e in streaming su Mediaset… - Phoenix_PlanB : @LaZanzaraR24 @Libero_official @DAVIDPARENZO Con questa caro Parenzo siamo al top delle tue dichiarazioni inutili…… - lix7612 : @gicarestik2 Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise solo perché donne. (Alda Merini) ??????… - GiovanniZimott2 : RT @Misurelli77: Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise solo perché donne. (Alda Merini) Buona festa della donn… -

Cose che diamo per scontato debbano andare così, solo per il semplice motivo che sono sempre... La verità è checosì abituate ad adattarci e accontentarci che non ci accorgiamo di farlo , ......è anche occasione per ricordare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono- e ...meravigliose, non dimentichiamolo mai ; La Festa della Donna sei tu quando ami, quando sei ...Cosa pensa 'La sottovalutazione è realissima,sottovalutate per millenni e noi stesse abbiamo assorbito questa idea. Ci sentiamo in colpa, sempre. Le donne che lavorano si sentono in ...

"Siamo state epurate senza sapere perché Abbadessa via per tre ... LA NAZIONE

Stava rientrando a casa, domani avrebbe compiuto 40 anni, la tragica carambola dello scooter dopo aver investito una donna, «era un ragazzo bravissimo, un padre esemplare, amava la sua famiglia» di Gi ...Ha impugnato la pistola d'ordinanza uccidendo il direttore di un hotel a Suio Terme, la frazione di Castelforte al confine sud della provincia di Latina, e ferendo gravemente una donna ...