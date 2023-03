Short track | dieci italiani convocati ai Mondiali di Seoul 2023

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Manca sempre meno aidiche si terranno a, in programma da venerdì 10 a domenica 12 marzo. Sonogli azzurridal direttore tecnico Kenan Gouadec in vista della rassegna iridata, ultimo grande appuntamento della stagione: in campo maschile ci saranno Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser, mentre tra le donne potremo contare su Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina. “Siamo arrivati all’appuntamento più importante della stagione – ha dichiarato Gouadec – e sono soddisfatto di come la squadra si è preparata a Bormio, a partire delle ultime tappe di Coppa del Mondo. Ci siamo allenati bene e abbiamo avuto anche l’opportunità di condividere il ghiaccio con ...

Arianna Fontana torna a fare pressioni sulla Federghiaccio. Dopo aver minacciato di lasciare l'Italia, la campionessa azzurra di short track ha inviato documentazione alla procura federale con la richiesta di riapertura dell'indagine sugli episodi già da lei denunciati nel corso degli allenamenti con i compagni di squadra prima ...

E’ venuto il momento di rompere il ghiaccio. Dal 10 al 12 marzo il Mokdong Ice rink di Seoul (Corea del Sud) sarà la casa dello short track mondiale. La rassegna iridata regalerà non poco spettacolo e ...SPORT INVERNALI - La ventunesima settimana della stagione su neve e ghiaccio prevede 29 eventi di Coppa del Mondo e i Mondiali di short track.