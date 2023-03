Shazam! Furia degli Dei | le prime reazioni parlano di sequel solido | e arriva il giudizio di James Gunn

(Di mercoledì 8 marzo 2023)promuoveDei, nei cinema italiani dal 16 marzo, e ledella critica sono molto più positive del previsto. Chi si aspetta un completo disastro daDei potrebbe rimanere deluso. Lesono più positive del previsto edi". In più, anche il nuovo co-CEEO DCha pubblicato la sua mini-recensione in cui loda il film con Zachary Levi in arrivo nei cinema italiani il 16 marzo.Dei, proseguee la storia del supereroe interpretato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #Shazam! Furia degli dei: le reazioni della stampa e di James Gunn - CarloCoratelli : A novembre 2022 su - CarloCoratelli : A novembre 2022 su - gayit : Shazam! Furia degli Dei, Pedro sarà dichiaratamente gay nel sequel DC - Voto10 : Shazam! Furia degli Dei: rilasciato lo spot italiano Caccia -

La settimana prossimadegli dei , sequel del film di David F. Sandberg, approderà sul grande schermo, e così sono online le prime reazioni della stampa dopo le proiezioni del film. LEGGI " David F. Sandberg ...DEGLI DEI : DI COSA PARLA Il sequel didel 2019 è il primo di quattro film DCEU in arrivo nel 2023, nelle sale il 17 marzo, seguito da The Flash (16 giugno), Blue Bettle (...Trama e Cast Uscita in Italia di2 Diretto da David F. Sandberg,degli Dei è il secondo capitolo della serie di film che vede come protagonista l'adolescente Billy Baston, in grado di trasformarsi nel divertente supereroe. Il progetto del ...

Shazam! Furia degli Dei: le prime reazioni parlano di sequel "solido ... Movieplayer

James Gunn promuove Shazam! Furia degli Dei, nei cinema italiani dal 16 marzo, e le prime reazioni della critica sono molto più positive del previsto.Presentato in pompa magna a Roma la scorsa settimana, Shazam! Furia degli Dei uscirà il 16 marzo nei cinema d’Italia, 4 anni dopo i 366,080,049 dollari incassati in tutto il mondo nel 2019. Diretto da ...