Sharon Stone | “Persi la custodia di mio figlio per Basic Instinct”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Perho perso ladi mio”.ha suscitato scalpore con il suo ruolo nel film degli anni Novanta e ha scalato Hollywood, ma le conseguenze personali si sono rivelate davvero strazianti come scrive Usa Today. L’attrice 64enne, che ha interpretato Catherine Tramell nel thriller erotico del 1992 con Michael Douglas, ha parlato degli effetti del film sulla sua vita personale in un podcast ‘Table for Two’. “Il giudice chiese a mio, il mio bambino piccolo, ‘Sai che tua madre fa film di sesso?'” racconta, aggiungendo come dopo ne perse la. “Adesso la gente va in giro senza vestiti sulla televisione ed è normale, ma allora i tempi erano ben diversi”.è madre di Roan ...

L'attrice ha raccontato l'evento che le 'ha spezzato il cuore' in una puntata del podcast 'Table for Two with Bruce Bozzi'racconta come le abbia 'spezzato il cuore' perdere la custodia del figlio maggiore nello stesso momento in cui aveva trovato la fama globale con 'Basic Instinct '. Il giudice chiese a ...ha pagato un carissimo prezzo con il suo ruolo in Basic Instinct . A ricordarlo è la stessa attrice, oggi 64 anni. Ospite del podcast Table for Two ,ha ricordato cos'è ...ha stupito tutti con la sua performance in Casinò, film del 1995 diretto da Martin Scorsese . L'attrice ebbe una nomination agli Oscar del '96 come "miglior attrice protagonista", ma i ...

Sharon Stone: "Persi la custodia di mio figlio per aver girato scene di sesso in 'Basic Instinct'" TGCOM

L'attrice di Hollywood ricorda quando il giudice disse a suo figlio Roan: «Sai che tua madre recita in film di sesso». E le conseguenze furono drastiche ...L'attrice ha parlato del film del '95 di Martin Scorsese e di come avesse dovuto lottare per essere inserita tra le nomination per "miglior attrice protagonista".