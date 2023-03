Sharon Stone: “Persi la custodia di mio figlio per aver girato scene di sesso in ‘Basic Instinct'” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sharon Stone racconta come le abbia “spezzato il cuore” perdere la custodia del figlio maggiore nello stesso momento in cui aveva trovato la fama globale con “Basic Insinct”. Il giudice chiese a mio figlio, il mio piccolo ragazzino: ‘Sai che tua madre fa film di sesso?’. L’attrice, 64 anni, ha ricordato quel doloroso episodio nella puntata di martedì del podcast “Table for Two with Bruce Bozzi”, aggiungendo con rammarico: “E’ stato un abuso da parte del sistema, che ha giudicato che tipo di genitore io fossi sulla base di quel film…”. La star di Hollywood ha poi aggiunto: “Adesso la gente va in giro senza vestiti sulla TV pubblica e per aver visto forse un sedicesimo di secondo di una mia possibile nudità… io ho perso la custodia di mio ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 8 marzo 2023)racconta come le abbia “spezzato il cuore” perdere ladelmaggiore nello stesso momento in cui aveva trovato la fama globale con “Basic Insinct”. Il giudice chiese a mio, il mio piccolo ragazzino: ‘Sai che tua madre fa film di?’. L’attrice, 64 anni, ha ricordato quel doloroso episodio nella puntata di martedì del podcast “Table for Two with Bruce Bozzi”, aggiungendo con rammarico: “E’ stato un abuso da parte del sistema, che ha giudicato che tipo di genitore io fossi sulla base di quel film…”. La star di Hollywood ha poi aggiunto: “Adesso la gente va in giro senza vestiti sulla TV pubblica e pervisto forse un sedicesimo di secondo di una mia possibile nudità… io ho perso ladi mio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Sharon Stone: 'Per Basic Instinct ho perso la custodia di mio figlio' - infoitcultura : Casinò, Sharon Stone sulla nomination agli Oscar '96: 'Non volevano farmi gareggiare come protagonista' - infoitcultura : Sharon Stone: «Per la famosa scena di Basic Instinct persi l'affidamento di mio figlio» - infoitcultura : Sharon Stone, il figlio Roan e Basic Istinct: la rivelazione scioccante - infoitcultura : Sharon Stone: 'Persi la custodia di mio figlio per Basic Instinct' -