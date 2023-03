Sharon Stone: "Ho perso la custodia di mio figlio per colpa di Basic Instinct" (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'attrice Sharon Stone, durante un nuovo podcast, ha ricordato il ruolo avuto dal film Basic Instinct nella sentenza del giudice che le ha tolto la custodia del figlio. Sharon Stone ha svelato di aver perso la custodia del figlio nel 2004 in parte a causa di Basic Instinct. Il giudice che si è occupato della causa per l'affidamento sembra infatti abbia usato il film come elemento per sostenerne la poca serietà e mettere in dubbio la sua capacità di essere una buona madre. Durante il pdocast Table for Two, Sharon Stone ha parlato del suo divorzio da Phil Bronstein, finalizzato nel 2004. Un giudice ha poi deciso di affidare all'ex marito ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'attrice, durante un nuovo podcast, ha ricordato il ruolo avuto dal filmnella sentenza del giudice che le ha tolto ladelha svelato di averladelnel 2004 in parte a causa di. Il giudice che si è occupato della causa per l'affidamento sembra infatti abbia usato il film come elemento per sostenerne la poca serietà e mettere in dubbio la sua capacità di essere una buona madre. Durante il pdocast Table for Two,ha parlato del suo divorzio da Phil Bronstein, finalizzato nel 2004. Un giudice ha poi deciso di affidare all'ex marito ...

