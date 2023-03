Settimana di cieli nuvolosi: atteso un miglioramento nel weekend (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’alta pressione delle Azzorre si sposta a nord verso l’Islanda, lasciando così l’Europa centrale e la nostra regione in un campo di pressione livellata. Nel contempo il debole flusso umido oceanico porterà alcuni sistemi perturbati a lambire il Nord Italia ma con pochi fenomeni degni di rilievo. Un nuovo promontorio anticiclonico di matrice oceanica/subtropicale si svilupperà sull’Italia durante il weekend con clima più mite ed assolato con valori che supereranno abbondantemente le medie stagionali. Mercoledì 8 marzo 2023 Tempo Previsto: Al mattino condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione con ampie schiarite più probabili in pianura. Dal pomeriggio graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dai settori Occidentali; possibili precipitazioni su alta Lombardia, Valtellina, Orobie e alta valle Camonica con quota neve superiore ai 1700 ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’alta pressione delle Azzorre si sposta a nord verso l’Islanda, lasciando così l’Europa centrale e la nostra regione in un campo di pressione livellata. Nel contempo il debole flusso umido oceanico porterà alcuni sistemi perturbati a lambire il Nord Italia ma con pochi fenomeni degni di rilievo. Un nuovo promontorio anticiclonico di matrice oceanica/subtropicale si svilupperà sull’Italia durante ilcon clima più mite ed assolato con valori che supereranno abbondantemente le medie stagionali. Mercoledì 8 marzo 2023 Tempo Previsto: Al mattino condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione con ampie schiarite più probabili in pianura. Dal pomeriggio graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dai settori Occidentali; possibili precipitazioni su alta Lombardia, Valtellina, Orobie e alta valle Camonica con quota neve superiore ai 1700 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProvinciadiRE : RT @remeteo: Aggiornamento #Meteo: settimana caratterizzata da venti moderati da Sud-Ovest in #Appennino, #temperature in risalita con mass… - remeteo : Aggiornamento #Meteo: settimana caratterizzata da venti moderati da Sud-Ovest in #Appennino, #temperature in risali… - RGPMA : @Marisa10Lucca Sì mia bellissima amica, è una giornata fantastica piena di sole radioso e fantastici cieli azzurri.… - MComastriVE : #Sabato #4marzo 2023, Sabato della prima settimana di #Quaresima 'Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi… - aigor_andrea : @ilciccio67 Per par condicio, date le esperienze pregresse a parti alterne, dovremmo acquistare una fabbrica di bot… -