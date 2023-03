Serra, carriera a rischio: lo inguaiano le lacune del referto arbitrale, il labiale e le testimonianze (CorSport) (Di mercoledì 8 marzo 2023) Venerdì la Corte Sportiva d’Appello deciderà in merito al caso Cremonese-Roma, ovvero in merito alla lite tra l’allenatore della Roma, José Mourinho e il quarto arbitro, Serra. Ieri, nella puntata de Le Iene, è stato passato al setaccio il video in cui si riconoscono, attraverso il labiale, le parole proferite da Serra all’indirizzo di Mourinho. Video che sarà preso in considerazione dalla Corte, scrive il Corriere dello Sport. All’orizzonte, per Serra, si profila il deferimento: sarebbe un precedente giudiziario unico. Non è mai stato deferito un arbitro dai tempi di Calciopoli. A spingere in questa direzione è anche il fatto che la versione di Serra non convince la Procura Figc. Il quotidiano sportivo, a proposito di Serra, scrive: “Un deferimento e una successiva squalifica ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Venerdì la Corte Sportiva d’Appello deciderà in merito al caso Cremonese-Roma, ovvero in merito alla lite tra l’allenatore della Roma, José Mourinho e il quarto arbitro,. Ieri, nella puntata de Le Iene, è stato passato al setaccio il video in cui si riconoscono, attraverso il, le parole proferite daall’indirizzo di Mourinho. Video che sarà preso in considerazione dalla Corte, scrive il Corriere dello Sport. All’orizzonte, per, si profila il deferimento: sarebbe un precedente giudiziario unico. Non è mai stato deferito un arbitro dai tempi di Calciopoli. A spingere in questa direzione è anche il fatto che la versione dinon convince la Procura Figc. Il quotidiano sportivo, a proposito di, scrive: “Un deferimento e una successiva squalifica ...

