Serie A, si lavora per giocare il 30 dicembre nella prossima stagione (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Serie A potrebbe tornare a giocare all’interno delle vacanze invernali. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l’assemblea di Lega da lunedì potrebbe discutere della possibilità di fissare un turno di campionato per il 30 dicembre nella prossima stagione. Verrebbe meno dunque la sosta natalizia, ma si giocherebbe poco più di una settimana dopo rispetto al turno precedente e poi per l’Epifania. Al momento si tratta comunque soltanto di un’idea embrionale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) LaA potrebbe tornare aall’interno delle vacanze invernali. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l’assemblea di Lega da lunedì potrebbe discutere della possibilità di fissare un turno di campionato per il 30. Verrebbe meno dunque la sosta natalizia, ma si giocherebbe poco più di una settimana dopo rispetto al turno precedente e poi per l’Epifania. Al momento si tratta comunque soltanto di un’idea embrionale. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieA, si lavora per giocare il 30 dicembre nella prossima stagione - sportli26181512 : #Napoli, la mossa di Spalletti dopo il ko con la Lazio: Il tecnico lavora per preparare la sfida contro l’Atalanta:… - elydanza : RT @esve2131: Per migliorare il mio italiano ho trovato la serie 'Made in Italy' (un po' in ritardo, lo so??), che racconta la nascita della… - chiaralorentini : RT @esve2131: Per migliorare il mio italiano ho trovato la serie 'Made in Italy' (un po' in ritardo, lo so??), che racconta la nascita della… - RosFio8 : RT @esve2131: Per migliorare il mio italiano ho trovato la serie 'Made in Italy' (un po' in ritardo, lo so??), che racconta la nascita della… -