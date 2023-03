Serie A: Osimhen: “Il Kvaratskhelia vincerà il Pallone d’Oro nei prossimi anni” (Di mercoledì 8 marzo 2023) 2023-03-06 19:33:25 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Enigeriano Vittorio Osimhengiocatore del Napoli, ha assicurato che il suo compagno di squadra georgiano Kvicha Kvartaskhelia, la rivelazione del calcio italiano di Serie A, sarà il vincitore del Pallone d’Oro nei prossimi anni. “È un ragazzo che amiamo tutti; è molto difficile avere un problema con lui. Ci completiamo dentro e fuori dal campo. È un grande giocatore, talentuoso, e sarà il vincitore del Pallone d’Oro nei prossimi anni. È il tipo di giocatore e di persona che può portare gloria al Napoli”, ha detto Osimhen nella sede dell’Associazione della Stampa Estera a Roma, dove ha ricevuto il premio come ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) 2023-03-06 19:33:25 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Enigeriano Vittoriogiocatore del Napoli, ha assicurato che il suo compagno di squadra georgiano Kvicha Kvartaskhelia, la rivelazione del calcio italiano diA, sarà il vincitore delnei. “È un ragazzo che amiamo tutti; è molto difficile avere un problema con lui. Ci completiamo dentro e fuori dal campo. È un grande giocatore, talentuoso, e sarà il vincitore delnei. È il tipo di giocatore e di persona che può portare gloria al Napoli”, ha dettonella sede dell’Associazione della Stampa Estera a Roma, dove ha ricevuto il premio come ...

