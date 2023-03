Serie A, l’AIC elegge Osimhen come miglior giocatore del mese di febbraio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Victor Osimhen si prende la scena anche nel mese di febbraio. Il centravanti del Napoli è stato eletto dall’AIC (Associazione Italiana Calciatori) come il miglior giocatore del mese appena passato che ha permesso a tutto il Napoli di allungare in classifica e di viaggiare a vele spiegate verso lo scudetto che manca nel capoluogo campano dalla stagione 1989-1990. Osimhen è stato eletto e preferito a Di Maria, Orsolini e Thiaw nella corsa come miglior giocatore del mese di febbraio. Con una nota ufficiale, l’AIC ha motivato la scelta ricaduta sull’attaccante nigeriano del Napoli: “E’ in particolare dal gennaio di quest’anno, dopo la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Victorsi prende la scena anche neldi. Il centravanti del Napoli è stato eletto dal(Associazione Italiana Calciatori)ildelappena passato che ha permesso a tutto il Napoli di allungare in classifica e di viaggiare a vele spiegate verso lo scudetto che manca nel capoluogo campano dalla stagione 1989-1990.è stato eletto e preferito a Di Maria, Orsolini e Thiaw nella corsadeldi. Con una nota ufficiale,ha motivato la scelta ricaduta sull’attaccante nigeriano del Napoli: “E’ in particolare dal gennaio di quest’anno, dopo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieA, #Osimhen miglior giocatore del mese di febbraio per l'Aic - NapoliAddict : Serie A, nessuno come Osimhen: l'attaccante premiato dall'AIC #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Corriere de… - sportli26181512 : Serie A, nessuno come #Osimhen: l'attaccante premiato dall'AIC: Il bomber del #Napoli autore di diciannove gol in c… -

Serie A, Osimhen nominato giocatore del mese di febbraio "Victor Osimhen ha vinto il premio AIC di giocatore del mese di febbraio (2023) perché nessuno meglio ...cima alla classifica di Serie ... A comunicarlo è stata proprio l'Associazione Italiana Calciatori, ... Calcio: Serie A. Aic, per i colleghi Osimhen miglior giocatore febbraio ...di lui ha rappresentato lo straordinario stato di forma del Napoli di Spalletti proprio nel momento in cui ha consolidato la propria posizione in cima a questa strana Serie A", sottolinea l'Aic che ... L'Italia si inchina al Napoli, Osimhen è il calciatore del mese: nessuno meglio di lui Non smette di collezionare successi Victor Osimhen : l'attaccante del Napoli che soltanto pochi giorni fa ha ricevuto ...il premio AIC ...ha consolidato la propria posizione in cima a questa strana serie ... "Victor Osimhen ha vinto il premiodi giocatore del mese di febbraio (2023) perché nessuno meglio ...cima alla classifica di... A comunicarlo è stata proprio'Associazione Italiana Calciatori, ......di lui ha rappresentato lo straordinario stato di forma del Napoli di Spalletti proprio nel momento in cui ha consolidato la propria posizione in cima a questa stranaA", sottolineache ...Non smette di collezionare successi Victor Osimhen :'attaccante del Napoli che soltanto pochi giorni fa ha ricevuto ...il premio...ha consolidato la propria posizione in cima a questa strana... Serie A, nessuno come Osimhen: l'attaccante premiato dall'AIC Corriere dello Sport