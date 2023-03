Serie A, giornata 26: 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Se da un lato si pensa alle coppe europee, dall’altro si è già proiettati verso il campionato. Di seguito i 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio per la giornata 26 di Serie A, tenendo conto delle varie sfide. Su tutte il big match Napoli-Atalanta, con la speranza che ci siano molti gol. Spezia e Salernitana affronteranno le milanesi, rispettivamente Inter e Milan. A Bologna e Sassuolo spettano Lazio e Roma, mentre Juventus e Fiorentina se la giocheranno contro Sampdoria e Cremonese. Scontro diretto quello tra Hellas Verona-Monza e molto interessante la sfida tra Empoli e Udinese, bisognose dei tre punti. Serie A, giornata 26: i centrocampisti da non schierare al fantacalcio Salvatore Esposito: ad aprire la ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Se da un lato si pensa alle coppe europee, dall’altro si è già proiettati verso il campionato. Di seguito i 5da nonalper la26 diA, tenendo conto delle varie sfide. Su tutte il big match Napoli-Atalanta, con la speranza che ci siano molti gol. Spezia e Salernitana affronteranno le milanesi, rispettivamente Inter e Milan. A Bologna e Sassuolo spettano Lazio e Roma, mentre Juventus e Fiorentina se la giocheranno contro Sampdoria e Cremonese. Scontro diretto quello tra Hellas Verona-Monza e molto interessante la sfida tra Empoli e Udinese, bisognose dei tre punti.A,26: ida nonalSalvatore Esposito: ad aprire la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Zeroazero : ?? FANTACALCIO: LA TOP E FLOP 11 DOPO LA 25A DI SERIE A, QUI I NOMI ?? @CiontiNicola - PalermoToday : Tutte le curiosità di Cittadella-Palermo: in nove sfide rosanero sconfitti solo una volta - ingrid_perrod : RT @Quannetevech: Ma gli ascolti della 25ma giornata della serie a che FINE HANNO FATTO?? #RescinderePaytv #DisdetteDaznSky #DisdettaDazn… - floriana2225 : RT @mikipivot: E in questa giornata dedicata alla donna mi sento di ringraziare Warrior Nun per essere una serie dove la donna è fondamenta… - nicolasanna72 : RT @Quannetevech: Ma gli ascolti della 25ma giornata della serie a che FINE HANNO FATTO?? #RescinderePaytv #DisdetteDaznSky #DisdettaDazn… -