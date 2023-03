Serie A, giornata 26: 5 attaccanti da schierare al fantacalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nonostante incombano gli impegni europei, è già tempo di focalizzare la nostra attenzione sul prossimo turno di Serie A. Torna puntuale l’appuntamento con la rubrica dedicata ai 5 attaccanti da schierare al fantacalcio per la 26esima giornata di campionato. Questo turno propone diverse sfide particolarmente interessanti, a partire dal big match del Maradona tra Napoli e Atalanta. L’Inter, invece, aprirà le danze con la trasferta del Picco contro lo Spezia. Roma che ospiterà il Sassuolo dopo il successo per 1-0 ai danni della Vecchia Signora. I bianconeri, invece, avranno una ghiotta opportunità per riprendere a macinare punti contro la Sampdoria allo Stadium. Serie A, giornata 26: gli attaccanti da schierare al ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nonostante incombano gli impegni europei, è già tempo di focalizzare la nostra attenzione sul prossimo turno diA. Torna puntuale l’appuntamento con la rubrica dedicata ai 5daalper la 26esimadi campionato. Questo turno propone diverse sfide particolarmente interessanti, a partire dal big match del Maradona tra Napoli e Atalanta. L’Inter, invece, aprirà le danze con la trasferta del Picco contro lo Spezia. Roma che ospiterà il Sassuolo dopo il successo per 1-0 ai danni della Vecchia Signora. I bianconeri, invece, avranno una ghiotta opportunità per riprendere a macinare punti contro la Sampdoria allo Stadium.A,26: glidaal ...

