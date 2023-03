Serie A, giornata 26: 3 portieri da schierare al fantacalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) A pochi giorni dall’inizio della giornata 26 di Serie A, ecco la lista dei 3 portieri da schierare al fantacalcio per i prossimi incontri. Anche in questa occasione non mancano sfide interessanti, su tutte Napoli-Atalanta, due delle squadre che segnano di più e che arrivano da un match in cui non hanno registrato reti. Scontro diretto tra Hellas Verona e Monza, interessante il confronto Roma-Sassuolo. Per Lazio, Inter e Juventus gare un po’ più “semplici”, contro Bologna, Spezia e Sampdoria. Da tenere d’occhio anche la sfida tra Cremonese e Fiorentina, la quale potrebbe regalare molti gol. Serie A, giornata 26: i portieri da schierare al fantacalcio Ivan Provedel: ad aprire il podio ci pensa il portiere della Lazio. I ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 8 marzo 2023) A pochi giorni dall’inizio della26 diA, ecco la lista dei 3daalper i prossimi incontri. Anche in questa occasione non mancano sfide interessanti, su tutte Napoli-Atalanta, due delle squadre che segnano di più e che arrivano da un match in cui non hanno registrato reti. Scontro diretto tra Hellas Verona e Monza, interessante il confronto Roma-Sassuolo. Per Lazio, Inter e Juventus gare un po’ più “semplici”, contro Bologna, Spezia e Sampdoria. Da tenere d’occhio anche la sfida tra Cremonese e Fiorentina, la quale potrebbe regalare molti gol.A,26: idaalIvan Provedel: ad aprire il podio ci pensa il portiere della Lazio. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fenotipa : RT @speroscherzi_: Mai che si usi questa giornata per affrontare questioni come congedo di paternità, malattie, violenza come frutto della… - Giovann39862505 : RT @Quannetevech: Ma gli ascolti della 25ma giornata della serie a che FINE HANNO FATTO?? #RescinderePaytv #DisdetteDaznSky #DisdettaDazn… - 11contro11 : #SerieA, giornata 26: 3 portieri da non schierare al #Fantacalcio #Cremonese #Salernitana #Sampdoria #11contro11 - 11contro11 : #SerieA, giornata 26: 3 portieri da schierare al #Fantacalcio #Inter #Juventus #Lazio #11contro11 - PiroliRodolfo : Un campionato da ricordare: stagione 1982-83 serie B 38° giornata Cavese-Lazio 2-2 LAZIO promossa in SERIE A. -